Москва, , 21:21 — REGNUM С 16 по 22 декабря в Москве пройдет декабрьская музейная неделя. В течение семи дней в московские музеи можно будет попасть бесплатно. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Всего к акции присоединилось более 40 площадок, в том числе Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики и многие другие. Чтобы посетить экспозицию или выставку, не нужны предварительная запись или какие-либо документы: бесплатный билет можно получить в кассе.

Напомним, что в столице каждое третье воскресенье месяца можно посетить многие музеи бесплатно. В среднем этой услугой в назначенный день пользовались 85 тысяч человек. А всего за 2018 год бесплатно музеи посетили более миллиона человек.