Лос-Анджелес, США, , 21:14 — REGNUM Актриса Риз Уизерспун готовится к тому, что она может вновь сыграть роль Эль Вудс в третьей части «Блондинки в законе». Об этом 11 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Она рассказала журналистам, что уже обсудила с продюсером Марком Платтом вопрос о создании третьей части фильма. Собеседники пришли к выводу, что, возможно, в этом есть смысл. Уизерспун заявила: она хочет выяснить для себя, что для Эль Вудс означает 40-летний возраст.

Напомним, оригинальный фильм «Блондинка в законе» (Legally Blonde) вышел на большие экраны в июне 2001 года. При бюджете $18 млн картина собрала в США около 96,5 млн, а в мире — около $141,7 млн. Вторая часть фильма вышла в июне 2003 года.

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