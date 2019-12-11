Берлин, , 21:13 — REGNUM 9 февраля 2020 года на сцене Немецкой государственной оперы в Берлине состоится премьера новой постановки оперы Рихарда Штрауса «Кавалер розы».

По сообщению сайта оперы, в работе над постановкой приняли участие знаменитый дирижер Зубин Мета и режиссер Андре Хеллер.

Создатели перенесли дух «воображаемой Вены» Моцарта, причудливо переплетающийся с «прекрасной эпохой» 1910-ых гг., как и было задумано Рихардом Штраусом. Интриги, семейные ссоры, классовые различия — все это отражено в легкой «водевильной» опере, вступающей в контраст с эпохой своего создания — последними годами существования Габсбургской монархии.

По традиции, каждое выступление будет предварять 45-летняя лекция, рассказывающая об истории создания и главных деталях оперы Шрауса.