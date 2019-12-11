Барнаул, , 08:50 — REGNUM 15 декабря в Барнауле состоится бесплатный концерт известной российской поэтессы Ах Астаховой в рамках проекта «Культурные сезоны». Мероприятие проводится при поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК). Как сообщает управление по внешним связям алтайского филиала СГК, вход на мероприятие свободный.

Гостей мероприятия ждет не только выступление одной из самых читаемых российских поэтесс, но и керамическое шоу от мастера гончарного дела с мировым именем Михаила Бывших, розыгрыш подарков и призы самым активным участникам лекций и мастер-классов проекта.

«Здорово видеть, что «Культурные сезоны» объединили огромное количество людей самых разных возрастов. Еще в 2018 мы хотели завершить проект каким-нибудь грандиозным событием и очень рады, что смогли воплотить эту идею в жизнь в этом году, надеемся горожанам понравится подготовленная программа и выступление поэтессы», — рассказал заместитель генерального директора — директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Мероприятие станет кульминацией зимнего этапа проекта «Культурные сезоны». Но барнаульцы до 15 января еще могут посетить мастер-классы по живописи, гончарному мастерству, ораторскому искусству. Участие в них также бесплатное, но по предварительной записи.

Узнать подробную программу проекта, а также записаться на участие в мастер-классах можно на официальном сайте: http://sezony.woop.pw

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