Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Компания Marvel выпустила первый сборник комиксов, которые являются приквелами к предстоящей видеоигре Marvel's Avengers. Об этом 11 декабря сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1204793032312266752

Первым из супергероев, который получил постер, стал Железный Человек. Страница, посвященная комиксу, даёт представление о том, какая история будет рассказана геймерам. Ранее Marvel сообщила, что сюжет новой видеоигры не будет иметь отношения к расширенной киновселенной Marvel.

Напомним, разработкой Marvel's Avengers занимаются студии Crystal Dynamics, Nixxes Software BV, Eidos Montreal и Crystal Northwest. В качестве издателя выступит японская компания Square Enix. Релиз игры запланирован на 15 мая 2020 года.

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