Лос-Анджелес, США, , 20:25 — REGNUM Авторитетная в мировой киноиндустрии организация Гильдия киноактеров США, объединяющая более 165 тысяч представителей профессии, объявила главных номинантов на свою премию.

На получение сразу четырех призов претендуют работы режиссеров Мартина Скорсезе «Ирландец», Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», Джека Роуча «Скандал».

Как «Лучший актерский состав в игровом кино» кроме уже вышеперечисленных лент отмечены картины «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и «Паразиты» Пон Чжун Хо. За победу в престижной номинации «Лучшая мужская роль» поборются Леонардо Ди Каприо (Однажды в Голливуде…), Кристиан Бэйл («Ford против Ferrari»), Адам Драйвер («Брачная история») Тэрон Эджертон («Рокетмен»), и, конечно, Хоакин Феникс («Джокер»).

Среди женщин конкуренция в 2019 году не столько жесткая, но не менее яркая: лучшей актрисой профессиональное сообщество может счесть Синтию Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Лупита Нионго, («Мы»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»).

Церемония награждения лауреатов 26-й премии Гильдии киноактеров США пройдет 19 января в Лос-Анджелесе.