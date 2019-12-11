Нью-Йорк, США, , 20:04 — REGNUM Телеканал The CW опубликовал первый трейлер предстоящего сериала-комикса «Старгёрл». Ролик был выложен 11 декабря на официальном YouTube-канале компании.

Ролик показывает часть сюжета будущего шоу. Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер) будет пытаться приспособиться к произошедним в её жизни изменениям, таким как переезд в новый дом и появление отчима. В какой-то момент находит посох Стармена и встаёт на свой путь борьбы со злом.

Первый эпизод сериала «Старгёрл» канал The CW покажет весной 2020 года. Пока компания не назвала точную дату премьеры.

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