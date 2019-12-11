Нью-Йорк, США, , 19:16 — REGNUM Том Холланд в эфире телешоу Джимми Киммела заявил, что его мать не собиралась делать сына только актёром, в какой-то момент она захотела, чтобы он также получил другую профессию. Об этом 11 декабря сообщил портал Screen Rant.

Холланд сообщил, что в его жизни был период, когда он был уже слишком большим для того, чтобы исполнять детские роли, однако еще млишком маленьким для того, чтобы играть подростка. И в этот момент его мать решила отправить будущего исполнителя роли Человека-паука в столярную школу.

В итоге Холланд многому научился, получил квалификацию, однако так и не прошел образовательный курс до конца. Актёр также сообщил, что ещё до поступления в это учреждение он многое умел делать, поскольку все члены его семьи являются плотниками, в том числе его дед, под руководством которого Холланд, будучи ребёнком, сделал кухонный шкаф для матери.

Напомним, сейчас Том Холланд участвует в реализации таких проектов, как фильм «Путешествие Доктора Дулиттла», анимационная картина «Вперёд» и фантастическая лента «Поступь хаоса». Премьеры всех этих фильмов состоятся в 2020 году.

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