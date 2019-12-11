Тамбов, , 18:56 — REGNUM В тамбовских селах в рамках национального проекта «Культура» приняли первых посетителей две первые модельные библиотеки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Модельная библиотека нового поколения Tambov.gov.ru

Благодаря национальному проекту «Культура», в селах Коптево и Нижнеспасское Рассказовского района сегодня, 11 декабря, открыли современные культурные центры, оснащенные современной техникой, с качественным комплектованием новой востребованной литературой. На их оснащение, по 5 млн рублей на каждую библиотеку, регион получил дополнительное финансирование в рамках реализации национального проекта.

«Это очень значимое событие для сельских жителей. Мы все очень благодарны президенту страны Владимиру Путину за то, что впервые культура вошла в отдельный национальный проект. И теперь у нас есть возможность создавать такие современные центры, чтобы сделать культуру действительно доступной каждому», — отметил начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев.

Очки виртуальной реальности Tambov.gov.ru

Коптевская и Нижнеспасская библиотеки стали первыми сельскими библиотеками, переоснащенными в рамках национального проекта «Культура». И сейчас они полностью преобразились и наполнились новым содержанием. Тысячи новых книг, новая стильная мебель, современная техника, компьютеры с выходом в интернет, планшеты, студии для рисования на песке и даже очки виртуальной реальности.

«В библиотеке изменилось все! У нас появились новые возможности работы с читателями. Например, сейчас каждый желающий может задать вопрос юристу онлайн. Теперь у нас по четвергам будет работать точка доступа к правовой информации. Мы купили шлем виртуальной реальности, чтобы проводить экскурсии для детей, например, по Эрмитажу. Это детям очень интересно. Современных детей удивить очень сложно, но у нас это получилось!» — рассказала заведующая филиалом Коптевской сельской библиотеки Анжелика Сапунова.

Директор Нижнеспасской сельской библиотеки Надежда Ерофеева признается: от прежнего хранилища книг не осталось и следа, теперь это современный культурный центр, где с удовольствием проводят время местные жители:

«О таком мы даже не мечтали, даже не думали, что все это когда-нибудь приобретем! И это в сельской библиотеке! У нас теперь очередь из читателей!».