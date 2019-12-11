Штат Калифорния, США, , 18:47 — REGNUM Американская транснациональная корпорация Google, одна из самых популярных интернет-систем в мире, опубликовала свой рейтинг самый востребованных фильмов в 2019 году.

Оказалось, что зрители во всем мире прежде всего предпочитают комиксы, фильмы, претендующие на высшие награды престижных премий и конкурсов, и, конечно, те картины, которые вызвали скандалы.

Победителем соревнования стали «Мстители: финал», второго места удостоился «Джокер», замкнул призовую тройку — «Капитан Марвел».

Также приз зрительский симпатий разделили «Аквамен», «Король Лев», «Однажды в Голливуде…», «Фаворитка», «Оно», «Зеленая книга» и «Богемская рапсодия».