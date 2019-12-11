Нью-Йорк, США, , 18:19 — REGNUM Известная американская телевизионная сеть HBO представила первый трейлер долгожданного сериала «Новый папа»: это продолжение уже культового сериала режиссера Паоло Соррентино «Молодой папа». К известному актеру Джуду Лоу присоединился не менее знаменитый артист Джон Малкович. Режиссером вновь выступил итальянский мастер.

Премьера сериала запланирована на HBO на 13 января.

В новом сериале, состоящем из восьми фрагментов, сюжет закрутится вокруг болезни действующего Папы Римского, и избрания нового главы Католической церкви. Однако неожиданное выздоровления «старого» папы вызывает яростную борьбу за Святой престол.

Также в сериале снялись такие звезды кино и сцены Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.