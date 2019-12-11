Лос-Анджелес, США, , 17:53 — REGNUM Крис Пратт выложил в сеть видео с концепт-артами, в которых показаны сцены будущего фантастического фильма «Война завтрашнего дня» (The Tomorrow War). Ролик был опубликован 10 декабря на его странице в Twitter.

https://www.instagram.com/p/B55L_cApkvk/

Производство картины стартовало несколько недель назад. В комментарии к ролику актёр отметил, что одно из самых больших впечатлений от кинопроизводства можно получить, рассматривая подобные рисованые раскадровки.

«Я вырос с карандашом в руке. Я нарисовал всё — нарисовал 50 лошадей, скопировал изображения из комиксов Marvel, DC, Conan и множество супергероев, а также персонажей из различных RPG, таких как Rifts и Mech Warrior», — признался Пратт, добавив, что он буквально превратил во фрески стены своей спальни.

Напомним, выход в широкий прокат фантастиечского фильма «Война завтрашнего дня» запланирован на 25 декабря 2020 года. Сюжет будущей картины расскажет о том, как человечество, проигрывающее в войне с инопланетянами, решает призвать в будущее известных бойцов из прошлого.

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