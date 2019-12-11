Москва, , 16:23 — REGNUM Департамент театров в этом году создан не будет: нужно рассмотреть все «за» и «против», сообщил 11 декабря журналистам российский министр культуры Владимир Мединский.

По словам министра культуры, однозначного отношения к идее создать такой департамент у экспертов в театральном сообществе нет. Вопрос ещё нужно проработать.

Мединский «Постараемся не торопиться, взвесить все «за» и «против», чтобы принять уже окончательное решение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах создать департамент театров Минкультуры РФ заявило в начале сентября. Это, как отмечалось, нужно для более эффективного управления театральной сферой.

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