Москва, , 16:14 — REGNUM В преддверии Нового года различные популярные сервисы и сайты определяют самых успешных исполнителей, самые востребованные альбомы. Свой список представила социальная сеть «ВКонтакте» в сотрудничестве с музыкальным сервисом BOOM.

На вершине престижного перечня из 30 композиций Артем Качер с композицией Грустный дэнс от Artik & Asti feat. Также полюбились жителям страны такие запоминающиеся сочинения, как «Витаминка» Тимы Белорусских, «Зацепила» Артура Пирожкова, «Девочка-война» HammAli & Navai

Тима Белорусских вообще оставил позади всех конкурентов. Его песни прослушали в 2019 году миллиард раз. Соответственно, он завоевал титул «Артист 2019 года».