Москва, , 15:45 — REGNUM В мемориальном музее А.Н. Скрябина открылась выставка-ярмарка «Дары волхвов». Об этом сообщает официальный сайт музея.

Этот проект проходит в музее А.Н. Скрябина уже не первый год. Художники-прикладники из Москвы и Петербурга на несколько декабрьских недель превращают концертно-выставочный зал музея в ярмарку — яркую, интересную, хотя и несколько хаотичную.

В этом году на «Дарах волхвов» будут представлены графика и живопись, ёлочные игрушки, украшения, открытки, авторские куклы и многое другое.

Выставка-ярмарка продлится до 22 декабря 2019 года.