Лондон, , 15:41 — REGNUM Популярнейший певец Эд Ширан присоединился к сомну великих музыкантов современности — он удостоен звания лучшего артиста Великобритании. Авторитетная организация The Official Charts Company по итогам многолетнего рейтинга присудило премию за нахождение на вершине списка в официальных музыкальных чатах композиций Ширана в течении 79 недель.

До сегодняшнего дня такой высокой чести удостаивалось два не менее достойных музыканта — Пол Маккартини и Джастин Бибер.

Кавалер Ордена Британской Империи, многократный обладатель премий Grammy, BRIT Awards, Billboard Awards и других, выпустил за свою карьеру три диска, чей суммарный тираж превышает 40 миллионов копий.