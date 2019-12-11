Кострома, , 15:25 — REGNUM Летом 2020 года Кострома вновь станет съемочной площадкой для сериала «Ростов», — сообщает Kostroma Today.

В 2018 году в центре Костромы несколько дней снимали эпизоды сериала «Ростов». Сцены снимали в костромских Мучных рядах, где находится местный продуктовый рынок.

Покупателей и продавцов играли обычные костромичи. За 12-часовой съемочный день актерам массовки заплатили по 400 рублей.

Сериал вышел в эфир этой весной на НТВ, продюсеры решили снять продолжение.

Летом будущего года съемочная группа и актеры также приедут в Кострому, которая в фильме будет имитировать Ростов-на-Дону начала 1920-х годов.

16-серийный фильм «Ростов» рассказывает об окончании Гражданской войны. Действие разворачивается в двадцатых годах прошлого столетия.