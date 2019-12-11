Москва, , 14:56 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в Париже обсудили проведение фестиваля «Русские сезоны» в Германии. Об этом Путин сообщил 11 декабря на совещании с членами правительства России.

«Вчера встречались с канцлером ФРГ в Париже, мы вспоминали о заканчивающихся в Федеративной республике Германия мероприятиях в области культуры. Так называемые, «Русские сезоны», — сказал Путин.

Он спросил у зампреда правительства Ольги Голодец, как она оценивает это мероприятие, а также о том, какие у правительства имеются дальнейшие планы в этом направлении.