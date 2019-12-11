Тверь, 11 декабря 2019, 14:53 — REGNUM Ржевский мемориал Советскому солдату в настоящее время находится в высокой степени готовности. Об этом 11 декабря на итоговой годовой пресс-конференции заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Игорь Руденя также поддержал проект комплексных экскурсий для школьников на мемориале.
Как сообщало ИА REGNUM, проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Открытие мемориала намечено на май 2020 года — к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне