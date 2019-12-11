Владивосток, , 13:38 — REGNUM В 2020 году во Владивостоке пройдет первый Тихоокеанский международный театральный фестиваль, главными гостями которого станут театральные коллективы из Восточной и Юго-Восточной Азии.

По сообщению новостного портала «VladNews», фестиваль будет проходить с 23 сентября по 8 октября на Приморской сцене Мариинского театра, в краевом Академическом театре имени Горького и на Спортивной гавани. Фестиваль, организованный по инициативе руководителя «Театра наций» Евгения Миронова и при поддержке руководства Чеховского фестиваля, позволит зрителям увидеть традиционные постановки японского театра Кабуки («Сетику гранд Кабуки»), а также «Меч мудрости» тайваньского «Театра Ю».

Кроме того, гостями фестиваля станут Шанхайский большой театр (балет «Эхо вечности») и водный кукольный театр из Ханоя (Вьетнам). Купить билеты на фестиваль можно будет уже в апреле 2020 года.