Москва, , 13:29 — REGNUM 17 и 18 января на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в рамках фестиваля «Золотая маска» покажут три спектакля признанного мэтра танцевального театра Анны Терезы де Кеерсмакер.

По сообщению портала «Театр.», все три спектакля объединяет внимательное отношение к музыке, которая в авторском стиле де Кеерсмакер становится основой постановки. Спектакли «Барток», «Бетховен» и «Шёнберг» созданы как танцевальные иллюстрации произведений этих композиторов.

Как отметила сама Анна Тереза де Кеерсмакер, все три спектакля отражают три этапа развития ее творчества, «три способа работы с музыкальной партитурой». По-настоящему современный танец дополняется классической музыкой в исполнении ансамбля «Ictus».