Москва, , 13:22 — REGNUM 18 декабря международная арт-галерея Эритаж открывает в Москве выставку Анны Андреевой «Советский поп-арт. Экспериментальный дизайн 1960-х». Об этом сообщает официальный пресс-релиз галереи.

Как отмечают искусствоведы, Анна Андреева (1917−2008) — выдающийся экспериментатор эпохи «оттепели», смело соединявший в своих работах актуальные западные художественные течения и наследие русского авангарда и возглавлявшей секцию декоративного искусства МОСХа.

Отталкиваясь от стилистики и эстетики поп-арта, Анна Андреева воплощала в произведениях советского дизайна концепцию нового мира, основанную на теме освоения космоса и научного прогресса. На выставке будет представлено свыше 50 авторских эскизов Анны Андреевой, а также образцы тканей, выполненные по ее рисункам.

Выставка продлится до 10 марта 2020 года.