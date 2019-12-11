Нью-Йорк, США, , 13:20 — REGNUM Влиятельное издание The New York Times начала подводить итоги 2019 года в мире искусства. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Лучшими выставками года редакция сочла следующие: Вита Целминьш в Мет Бройер, Леонора Каррингтон в галерее Wendi Norris, Эми Шеральд в галерее Hauser & Wirth, Джаспер Джонс в галерее Matthew Marks и Джон Данкли в Американском музее народного искусства.

Одной из главных тем в мире искусства названы проблемы глобального климатического кризиса, токсичной филантропии, переосмысления традиционных музеев и евроцентричных установок.