Москва, , 13:13 — REGNUM В Московском театре кукол прошла премьера спектакля «Кэрролл без Алисы», созданного в лаборатории MTK. NEXT режиссером Натальей Пахомовой.

По сообщению портала «Театр.», актеры лаборатории сами выбирали эскизы кукол-героев и работали над диалогами и сценками. Спектакль соединил в себе сборник задач «Логическая игра» и «Алиса в Стране чудес» культового английского писателя и известного математика Льюиса Кэрролла. Именно «головоломкой» стоит назвать эту постановку, раскрывающую конфликт между Кэрроллом-математиком и Кэроллом-сказочником, в котором писатель стремится найти самого себя.

По мнению критиков, этот спектакль — это и серьезный разговор с самим собой, и игра в ассоциации, и размышления о детстве, которые близки всем авторам постановки.