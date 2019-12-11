Ульяновск, , 12:57 — REGNUM В Ульяновской области 12 декабря завершается цикл мероприятий, посвящённых празднованию дня рождения историка Николая Карамзина, который является уроженцем Симбирска (Ульяновска). В регионе состоится «Историческая ночь — 2019», всего запланировано более 100 мероприятий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Региональная музейная акция станет завершением декады отечественной истории в Ульяновской области. В рамках «Исторической ночи» состоятся публичные лекции, интерактивные занятия, экскурсии, мастер-классы, встречи с литературным сообществом и выставки — всего в афишу вошло более 100 событий и акций.

Мероприятия состоятся во всех муниципальных музеях, также будут открыты двери региональных учреждений. К примеру, в краеведческом музее пройдут мастер-класс по изготовлению амулета из перьев и интерактивные занятия, в Ленинском мемориале можно будет послушать лекцию о Карамзине и посмотреть документальный фильм, в литературном музее «Дом Языковых» пройдут публичные лекции, интерактивные игры, мастер-класс по созданию дружеского шаржа на песке.

Ключевым событием акции станет вручение ежегодной областной премии в области региональной историографии и литературного творчества «Шапка Мономаха» и церемония награждения победителей областного профессионального конкурса «Библиотекарь года».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в начале декабря проходит декада отечественной истории, посвящённая деятельности Николая Карамзина. Основные мероприятия — научно-практическая конференция, театральный фестиваль, музейные акции.

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