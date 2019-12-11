Лос-Анджелес, США, , 12:29 — REGNUM Руководство компании Marvel официально объявило о закрытии своего телевизионного подразделения. Об этом 11 декабря сообщил журнал Variety.

Таким образом, Marvel Television больше не будет заниматься реализацией проектов сериалов, кроме тех, что уже находятся в производстве и в ближайшее время упразднит ряд должностей, обладатели которых отвечали за развитие компании.

Старший вице-президент отдела программ и производства Карим Зрейк и подчиненные ему сотрудники перейдут на работу в Marvel Studios. При этом руководитель Marvel TV Джозеф Лоуб пока останется на своём посту.

Стоит отметить, что сейчас Marvel Television имеет единственный действующий проект — это сериал Helstrom, который выходит в эфир телеканала Hulu. Несколько сериалов («Утка говард», «Хит-Манки», Tigra & Dazzler, «МОДОК») должны выйти в ближайшее время.

Шоу «Беглецы» вскоре завершится с выходом третьего сезона на Hulu, как и «Агенты «Щ.И.Т.», последний (седьмой по счету) сезон которого выйдет на ABC весной 2020 года.

Напомним, в октябре 2019 года Кевин Файги занял должность творческого директора Marvel Studios. Тогда же было объявлено, что будет проведена реструктуризация Marvel TV и Marvel Family и что обе эти организации станут частью Marvel Studios и перейдут под прямой контроль Файги.

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