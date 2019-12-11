Екатеринбург, 11 декабря 2019, 11:16 — REGNUM Министр культуры Владимир Мединский посетит центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Об этом сообщает Justmedia.
Федерального чиновника ждут не 9 мая 2020 года, когда центр официально будет открыт, а в ноябре 2020 года. К тому сроку в уральском филиале Эрмитажа организуют первую выставку.
Информацию о предстоящем визите чиновника предоставил депутатам гордумы глава городского управления культуры Илья Марков.
Как сообщало ИА REGNUM, после открытия «Эрмитажа-Урал» 9 мая 2020 года центр закроется от посетителей на полгода. За этот срок в филиале Эрмитажа установят всё необходимое оборудование и организуют первую экспозицию.
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