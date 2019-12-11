Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM Центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге будет недоступен для посетителей ещё шесть месяцев после официального открытия. Об этом сообщает «Ура.ру».

Как заявил на заседании комиссии по местному самоуправлению глава городского управления культуры Илья Марков, музей откроют ко Дню Победы 9 мая 2020 года. Последующая за этим пауза в полгода является вынужденной — городу должны выделить федеральные деньги для закупки всего необходимого оборудования для проведения выставок, после чего нужно организовать первую экспозицию.

«Эрмитаж-Урал» займет два недалеко находящихся друг от друга здания: на ул. Вайнера, 11, где в годы Великой Отечественной войны и размещался Эрмитаж, и в новое здание на ул. Вайнера, 16.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о строительстве филиала Эрмитажа было заключено ещё в 2014 году. Первые экспозиции в новом центре представят в ноябре 2020 года.