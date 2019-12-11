Сеул, , 10:22 — REGNUM В 2020 году представители Южной Кореи подадут заявку на включение традиционного танца в масках в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления по охране культурного наследия страны.

По их словам, в заявку войдут 17 традиционных танцев, из которых 13 будут отмечены как государственное нематериальное культурное наследие и четыре как региональное нематериальное культурное наследие.

Известно, что власти страны намерены подать заявку на включение в список объектов ЮНЕСКО до марта 2020 года. Рассмотрение всех заявок пройдет на сессии Межправительсвенного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в ноябре 2022 года.

Отметим, что традиционный танец в масках представляет собой театральное представление с песенно-танцевальные элементы. По своим стилевым особенностям традиционный танец разделяется на четыре вида по основным местам своего происхождения. Зачастую в основе представлений лежит ряд сатирических сюжетов.