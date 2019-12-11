Якутск, , 09:48 — REGNUM В новогодние праздники, 5 января в Якутск приедет заслуженный и народный артист РФ, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович. В честь своего юбилея он проведёт в республике розыгрыш призов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 31 июля 2020 года популярному телеведущему исполняется 75 лет. Открывая свой юбилейный год, Леонид Якубович в череде мероприятий запланировал приезд в Якутию. По словам организаторов, шоу-мэн проведёт в прямом эфире одного из телеканалов республики розыгрыш билетов с призами.

Как сообщало ИА REGNUM, Леонид Якубович признался журналистам, что он никогда не смотрел «Поле чудес» по телевизору.