Якутск, , 02:31 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Основной темой разговора стало софинансирование из федерального бюджета строительства Арктического центра эпоса и искусства в Якутске. По словам Николаева, культурный комплекс мирового уровня будет многофункциональным, где будут размещаться несколько организаций, в том числе Государственная филармония, Театр Олонхо, Саха театр, выставочные залы музеев, общественные пространства, залы для проведения саммитов и конгрессов. Проект включает в себя три большие, трансформирующиеся сцены.

Первый этап планируется ввести в строй в конце 2022 года, второй — в конце 2023 года. Стоимость объекта порядка 9,5 млрд рублей.

Также глава Якутии пригласил Мединского на 5-й международный кинофестиваль, который пройдёт в марте 2020 года в Якутске.

Сообщил Айсен Николаев о намерении открыть в Ржевском районе Тверской области молодёжный лагерь.

«Подо Ржевом в годы войны погибло много воинов-якутян. Планируем открыть там молодёжный лагерь. Ребята из Якутии будут туда приезжать, в том числе для участия в работе поисковых отрядов», — пояснил глава.

И в заключении, стороны обсудили предложение Николаева о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, где по направлению «актёрское искусство» планируют открыть якутскую студию. Актёров будут готовить для Государственного академического русского драмтеатра.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2019 года состоялась премьера фильма «Ржев».

"То, что в канун 75-летия Победы у нас появился фильм о Ржеве — это очень символично. Этот фильм — это дань памяти», — сказал после просмотра министр культуры РФ Владимир Мединский.