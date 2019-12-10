Москва, , 23:03 — REGNUM Музей Михаила Афанасьевича Булгакова открыл в Москве вторую выставку из цикла «Словарь писателей Михаила Булгакова: Михаил Стонов». Об этом сообщает официальный сайт музея.

На выставке посетители узнают писателя Михаила Стонова с разных сторон: как начинающего полтавского литератора, вполне успешного писателя, журналиста армейской газеты, узника сталинских лагерей и наконец, создателя подпольного романа-антиутопии.

В экспозиции выставки в Квартире №50 представлены книги и документы, переданные в дар Музею сыном писателя Леонидом Дмитриевичем.

Выставка продлится до 20 марта 2020 года.