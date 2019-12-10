Москва, , 22:49 — REGNUM Победителем престижной Национальной литературной премии Большая книга» стала работа писателей Олега Лекманова, Михаила Свердлова, Ильи Симановского «Венедикт Ерофеев: посторонний». На втором месте расположилось произведение Григория Служителя «Дни Савелия», третье место заняла сага Гузель Яхина «Дети мои». Об этом объявил советник президента России по культуре Владимир Толстой на торжественной церемонии вручения премий 10 декабря в Доме Пашкова.

Премией «За вклад в литературу» удостоен писатель Валерий Попов. Народное голосование признало лучшим романом 2019 года «Дети мои» Гузель Яхиной.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Первый приз — 3 миллиона рублей.