Нью-Йорк, США, , 22:03 — REGNUM Британская актриса Нелл Тайгер Фри рассказала о съёмках самого отвратительного момента нового хоррор-сериала режиссёра М. Найт Шьямалана «Дом с прислугой». Об этом 10 декабря сообщил портал Digital Spy.

Звезда шоу призналась, что во время съёмок, когда снимали кожу с угрей, она бросилась к помойному ведру, потому что её попросту стошнило.

«Это был, наверное, самый запомнившийся мне момент. Определенно, не мой любимый», — сказала Фри, при этом заявив, что ей всё равно нравилось снимать сцены обедов и ужинов, поскольку все актёры в этот момент находились в одной комнате, шутили и смеялись.

Напомним, первый эпизод «Дома с прислугой» вышел на потоковом сервисе Apple TV+ 28 ноября 2019 года. Сюжет сериала рассказывает о том, как потерявшая ребёнка женщина заводит похожую на него куклу и нанимает няню, которая верит в то, что это настоящий ребёнок. В шоу также снялся Руперт Гринт, хорошо известный поклонникам вселенной «Гарри Поттера» по роли Рона Уизли.

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