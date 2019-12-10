Нью-Йорк, США, , 21:16 — REGNUM Потоковый сервис Netflix анонсировал третий сезон популярного сериала «Разочарование» (Disenchantment). Компания опубликовала тизер 10 октября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1204438123301801984

Поклонники нового сериала известного аниматора Мэтта Грёнинга смогут увидеть продолжение шоу в 2020 году. Сюжет рассказывает о приключениях принцессы Бин (Тиабини Мариабини Де Ла Рошамби Дранкович) и её спутников: эльфе Эльфо и демоне Люци.

Напомним, Netflix показал самый первый эпизод сериала в августе 2018 года, второй сезон вышел в сентябре 2019-го. Мэтт Грёнинг хорошо известен зрителям по работе над мультсериалами «Симпсоны» и «Футурама».

Читайте ранее в этом сюжете: Пол Маккартни внесёт свой вклад в создание мультфильма «Высоко в облаках»