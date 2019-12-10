Санкт-Петербург, , 21:07 — REGNUM Народный артист Российской Федерации, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Олег Талыпин ушел из жизни в возрасте 90 лет. об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба консерватории.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря… на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин», — сказано в сообщении пресс-службы консерватории.

Известно, что Тальпин выступал Санкт-Петербургской государственной консерватории в качестве солиста (фагот). Он также работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. Кроме того, Тальпин был задействован в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр).

Также Тальпин вел преподавательскую деятельность — он преподавал в Санкт-Петербургской консерватории с 1981 года.

В консерватории отметили, что дата и место прощания будут сообщены позднее.