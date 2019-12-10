Лос-Анджелес, США, , 21:04 — REGNUM Пол Маккартни объединится с Netflix и Gaumont для создания полнометражной анимационной картины «Высоко в облаках». Об этом 10 декабря сообщил портал The Hollywood Reporter.

В основу будущего мультфильма ляжет одноименная книга музыканта, которую он опубликовал в 2005 году совместно с британским писателем Филипом Арда. Маккартни не только выступит в качестве продюсера, но и напишет музыку для этой анимационной картины. Должность режиссёра займёт Тимоти Рекарт («Путеводная звёзда», «Вверх тормашками»).

Напомним, впервые о создании мультфильма по книге «Высоко в облаках» стало известно в сентябре 2013 года. Последние новости о проекте появились в 2015 году, тогда было объявлено, что в нём примет участие Леди Гага. Однако впоследствии СМИ ничего о мультфильме не сообщали вплоть до октября 2019 года.

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