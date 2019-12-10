Лос-Анджелес, США, , 20:22 — REGNUM Sony Pictures выпустила «взрослую» (Red Band) версию трейлера предстоящего хоррора «Проклятие» (The Grudge). Ролик был опубликован 10 декабря на YouTube-канале кинокомпании.

В этом фильме режиссёра Николаса Песке снялись такие актёры, как Лин Шей, Андреа Райсборо, Бетти Гиллин, Джон Чо и Демиан Бичир. Мировая премьера «Проклятия» запланирована на 2 января 2020 года.

В основу картины легла одноименная видеоигра в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов), которую студия Feelplus выпустила в 2009 году. Стоит отметить, что сама игра в свою очередь была основана на японском фильме ужасов «Дзю-он» режиссёра Такаси Симидзу.

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