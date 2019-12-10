Санкт-Петербург, , 19:28 — REGNUM Народный артист России, музыкант, профессор Санкт-Петербургской консерватории Олег Талыпин скончался во вторник, 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба музыкального учреждения.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря 2019 года на 91-ом году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин», — сообщили в консерватории.

Олег Талыпин был старейшим музыкантом заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Петербургской филармонии. В разные годы работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской академической филармонии, в Мариинском театре.

С 1981 года Талыпин преподавал в Санкт-Петербургской консерватории.