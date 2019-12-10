Лос-Анджелес, США, , 18:56 — REGNUM Disney предупредила людей, страдающих эпилепсией, чтобы они проявили осторожность при посещении показов картины «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Об этом 10 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Кинокомпания выпустила это предупреждение в рамках сотрудничества с фондом Epilepsy Foundation, он сообщила, что картина содержит несколько эпизодов, в которых показываются мигающие изображения.

Disney предложила зрителям, которые имеют такую проблему со здоровьем, попросить своего осведомленного об эпилепсии друга посмотреть фильм первым и оценить уровень опасности, а впоследствии посетить киносеанс в его сопровождении.

В России фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» начнут показывать в кинотеатрах 19 декабря 2019 года. Снял картину режиссёр Джей Джей Абрамс.

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