Лос-Анджелес, США, , 18:28 — REGNUM Руководитель студии Marvel Кевин Файги дал понять фанатам, что сюжет нового фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» определит дальнейшее развитие расширенной киновселеной компании. Об этом 10 декабря сообщил портал We Got This Covered.

«Мультивселенная — это следующий шаг в эволюции MCU, и доктор Стрэндж в «Мультивселенной безумия» раскроет всё таким образом, что это будет иметь последствия для сериалов Disney +», — сказал Файги, добавив, что всё это также отразится на последующих полнометражных фильмах Marvel.

Напомним, четвёртая фаза киновселенной Marvel начнётся тогда, когда на экраны выйдет кинокомикс «Чёрная вдова», премьера которого в России запланирована на 30 апреля 2020 года. Премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» запланирована на 5 мая 2021 года.

