Лос-Анджелес, США, , 18:13 — REGNUM В новом фильме «Отряд самоубийц», над созданием которого сейчас работает Джеймс Ганн, может появиться два разных «Отряда». Об этом 10 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Издание напомнило: ранее Ганн обнародовал полный список актёров, участвующих в проекте и фанаты были удивлены большим количеством персонажей, которые могут быть помещены в сюжет новой картины. Сейчас инсайдеры сообщили, что в новом «Отряде самоубийц» появятся две разные команды.

Известно, что в первый отряд будут включены персонажи Шона Ганна (Ласка), Флулы Борга (Джавелин), Пита Дэвидсона (Blackguard), Майкла Рукера (Савант), Мэйлинг Нг (Монгал) и Нейтана Филлиона (Arm-Fall-Off-Boy или Detachable Kid).

Новый фильм Джеймса Ганна начнут показывать в кинотеатрах 5 августа 2021 года. Картина не будет являться продолжением картины «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера, которая вышла в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Киноманы увидят в «Хищных птицах» отсылки к творчеству Тарантино и Кубрика?