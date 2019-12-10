Пекин, , 17:57 — REGNUM В Пекине концертом российского камерного ансамбля «Солисты Москвы» открылся очередной Фестиваль российской культуры-2019, сообщает 10 декабря Синьхуа, отмечая большое внимание к мероприятию со стороны китайской общественности и СМИ.

Концерт-открытие прошел в пекинском центре искусства «Тянцяо» («Небесный мост»). В нём прозвучали классические произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, с которыми выступил творческий коллектив под руководством Юрия Башмета. Солисткой Большого театра Екатериной Шипулиной был исполнен сольный танец из балета «Лебединое озеро». Вместе с китайскими, российские артисты представили одно из произведений композитора Тань Дуня. Выступления сопровождались видеоинсталляцией на большом экране.

Организация и проведение двумя странами фестивалей культуры давно уже стали одним из важнейших в двусторонних культурных обменах. В 2019 году фестиваль посвящён 70-летней годовщине установления между Россией и Китаем дипломатических отношений. В рамках фестиваля запланирован ряд фотовыставок, посвящённых этой дате, а также выступление артистов из России в крупном мегаполисе Тяньцзинь на севере страны.