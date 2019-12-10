Лос-Анджелес, США, , 17:52 — REGNUM Режиссёр Кэти Янь, снявшая кинокомикс «Хищные птицы», заявила, что при создании картины она вдохновлялась творчеством Квентина Тарантино. Об этом 10 декабря сообщил портал Comicbook.

«Я имею в виду, что, как говорится, структура фильма немного похожа на «Криминальное чтиво», сходящееся с «Расёмоном», — сказала Янь. Режиссёр также добавила, что если касаться визуальной составляющей, то в «Хищных птицах» будет заметно влияние «Заводного апельсина» Стэнли Кубрика.

Премьера нового кинокомикса в России состоится 6 февраля 2020 года. Главную роль в фильме исполнила актриса Марго Робби. Компанию на съёмочной площадке ей составили Маргарет Куэлли, Гугу Эмбата-Ро, Мэри Элизабет Уинстэд иКристин Милиоти.

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