Москва, , 17:48 — REGNUM В Москве в «Есенин-Центре» открылась выставка «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…», посвящённая 80-летию со Дня рождения выдающегося артиста Ивана Бортника и его дружбе с Владимиром Высоцким. Об этом сообщает официальный сайт центра.

Цель выставки — показать часть мира невероятной творческой дружбы двух представителей культуры второй половины XX века — Владимира Высоцкого и Ивана Бортника через музейные экспонаты, связанные с Парижем и Москвой 70-х годов прошлого столетия.

В экспозиции выставки много архивных фотографий, писем и открыток, редчайшие виниловые пластинки, подписанные Владимиром Высоцким Ивану Бортнику, а также его сыну Фёдору. Символ арт-выставки заключён в образе нарисованной знаменитой «Чёрной кошки» из фильме «Место встречи изменить нельзя».

Выставка продлится до 27 января 2020 года.