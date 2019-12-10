Лос-Анджелес, США, , 17:40 — REGNUM Sony Pictures выложила в сеть первый трейлер предстоящего фильма «Охотники за привидениями 2020» (Ghostbusters: Afterlife). Ролик был опубликован 9 декабря на YouTube-канале кинокомпании.

Сюжет будущей картины расскажет о том, как дети из семьи, переехавшей в один из небольших городков США, обнаруживают оборудование команды охотников за привидениями.

Снял картину режиссёр Джейсон Райтман, который является сыном Айвена Райтмана, выпустившего оригинальный фильм 1984 года. Премьера новых «Охотников за привидениями» в России запланирована на 9 июля 2020 года.

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