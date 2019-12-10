Москва, , 17:27 — REGNUM Музей-усадьба «Кусково» открыл в Москве выставку, посвященную юбилею фарфоровому завода А.М. Миклашевского, основанного в 1839-ом году в Российской империи в имении Волокитино Черниговской губернии. Об этом сообщает официальный сайт музея.

На выставке впервые в полном объеме представлена коллекция волокитинского фарфора из фондов Музея керамики, а также архивные фотографии, на которых запечатлены уникальные, не сохранившиеся произведения завода Миклашевского.

Экспозиция знакомит зрителя с основными направлениями деятельности предприятия и дает возможность оценить широту ассортимента, диапазон тем и художественное своеобразие волокитинского фарфора.

Выставка продлится до 29 марта 2020 года.