Москва, , 17:04 — REGNUM В Оперном доме музея-заповедника «Царицыно» открылась выставка 36 художников-керамистов «К столу». Об этом сообщает официальный сайт музея.

В зале неоготического дворца XVIII века установлен большой стол, сервированный к обеду. Все предметы посуды взяты из царицынской музейной коллекции, а все поданные блюда «приготовлены» художниками из обожженной глины.

Как отмечают искусствоведы, по виду некоторые из них могут напомнить майоликовые блюда с рельефными изображениями лежащих на них рыб, которыми знаменит мастер французского Возрождения Бернар Палисси. Другие ближе всего к гиперреалистичным муляжам еды, иллюстрирующим меню японских ресторанов XXI века.

Выставка продлится до 12 января 2020 года.