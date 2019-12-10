Лондон, , 16:43 — REGNUM В конце 2020 года в Лондоне состоится премьера иммерсивной постановки по мотивам сериала и вселенной «Доктора Кто».

По сообщению сайта «WhatsOnStage», над спектаклем работает студия британского телеканала BBC и театральная компания Immersive Everywhere, известная по «не покидающему сцену» иммерсивному спектаклю «Великий Гэтсби» по роману Фицжеральда. Создатели приглашают зрителей в самое сердце мира «Доктора Кто», где у них появится возможность совершить путешествие сквозь пространство и время и, конечно, спасти вселенную.

Задолго до начала продажи билетов на иммерсивную постановку организаторы выпустили специальные интернет-токены («Галлифрейские монеты») по цене 57,5 фунтов, которые откроют фанатам серии приоритетный доступ к бронированию.