Солигалич, Костромская область, , 16:39 — REGNUM В городе Солигалич Костромской области начнут реставрацию Торговых рядов 19 века, — сообщает ТРК «Кострома».

На реставрацию уникального памятника архитектуры Костромская область получит из федерального бюджета 54 млн рублей. До 12 декабря идет конкурс по поиску подрядчика. В числе обязательных требований — опыт работы на объектах деревянного зодчества и наличие аттестации Министерства культуры России.

Работы на объекте планируют завершить к 1 августа будущего года. Ансамбль Торговых рядов Солигалича планируют передать местным властям, они смогут сдавать помещения в аренду — под гостиницы, рестораны, музеи.

«Это единственный в стране подобный объект — деревянные Торговые ряды. Думаю, это будет самый сложный объект по реставрации за последние десятилетия. Надо сделать все возможное, чтобы его восстановить», — подчеркнул губернатор Сергей Ситников .