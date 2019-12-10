Солигалич, Костромская область, 10 декабря 2019, 16:39 — REGNUM В городе Солигалич Костромской области начнут реставрацию Торговых рядов 19 века, — сообщает ТРК «Кострома».
На реставрацию уникального памятника архитектуры Костромская область получит из федерального бюджета 54 млн рублей. До 12 декабря идет конкурс по поиску подрядчика. В числе обязательных требований — опыт работы на объектах деревянного зодчества и наличие аттестации Министерства культуры России.
Работы на объекте планируют завершить к 1 августа будущего года. Ансамбль Торговых рядов Солигалича планируют передать местным властям, они смогут сдавать помещения в аренду — под гостиницы, рестораны, музеи.
«Это единственный в стране подобный объект — деревянные Торговые ряды. Думаю, это будет самый сложный объект по реставрации за последние десятилетия. Надо сделать все возможное, чтобы его восстановить», — подчеркнул губернатор Сергей Ситников .
Торговые ряды (Гостиный двор) в Солигаличе — уникальный памятник архитектуры. Старые торговые ряды, построенные в 1831—1833 годах — единственные деревянные торговые ряды, сохранившиеся в нашей стране. Еще несколько лет назад они функционировали, но сейчас находятся в плачевном состоянии. Другие два корпуса не сохранились, сейчас на месте одного из них находится стилизация 1995 года постройки.